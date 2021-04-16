\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
16°
Сбт, 17
16°
Вск, 18
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.10 / 76.80 14:33
Нал. EUR 90.50 / 91.70 14:35
Новости
Публикации
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
6 часов назад
838
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
Вчера 11:13
2 850
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
5 175
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
5 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Игорь Маковский провел в Тамбове совещание по профилактике производственного травматизма
Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках рабочей поездки в Тамбовскую область посетил Рассказовский район электрических сетей «Тамбовэнерго» и провел расширенное совещание по вопросу повышения контроля за охраной труда работников компаний.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках рабочей поездки в Тамбовскую область посетил Рассказовский район электрических сетей «Тамбовэнерго» и провел расширенное совещание по вопросу повышения контроля за охраной труда работников компаний.

В нем приняли участие руководство 20 филиалов, сотрудники блока главного инженера Обществ, а также начальники районов электрических сетей в режиме видеоконференцсвязи. В рамках совещания была подробно рассмотрена ситуация с травматизмом в филиалах, мероприятия по снижению рисков возникновения несчастных случаев и целевые предложения по совершенствованию работы в области охраны труда.

Генеральный директор энергокомпаний сделал акцент на личной ответственности руководителей, должностных лиц филиалов и районов электрических сетей в сфере повышения производственной безопасности.

Он поручил провести дополнительные мероприятия по профилактике травматизма, организовать встречи с персоналом, повысить уровень профессиональной подготовки сотрудников в области охраны труда. Особое внимание было уделено внедрению концепции нулевого травматизма.

«Важно выстроить эффективные партнерские отношения с сотрудниками, которые будут способствовать безусловному соблюдению установленного порядка работы в электроустановках, формировать принципы неприемлемости нарушений. Необходимо предложить методы, позволяющие изменить образ мышления персонала, а иногда и психологию, перейти на более высокий уровень культуры производства», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.