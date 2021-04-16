Игорь Маковский посетил производственные объекты «Тамбовэнерго»

В пятницу, 16 апреля, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках рабочей поездки посетил производственные объекты филиала «Тамбовэнерго».

В пятницу, 16 апреля, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках рабочей поездки посетил производственные объекты филиала «Тамбовэнерго». На территории Рассказовского района электрических сетей (РЭС) он проверил условия работы сотрудников, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования.

Рассказовский РЭС вошел во второй этап создания высокоавтоматизированных участков электрической сети в зоне присутствия «Тамбовэнерго». Ранее работы по модернизации были проведены на территории Тамбовского района электрических сетей. В 2021 году в Рассказовском РЭС будут установлены интеллектуальные коммутационные аппараты, построены кольцевые связи между подстанциями. После завершения работ изменится архитектура сети в зоне ответственности РЭС.

«Это будет означать, что в случае какого-либо негативного воздействия на электросеть, автоматика переведет сама энергоснабжение на резервные источники питания. Главный эффект от внедрения инновационных технологий — существенное снижение времени восстановления электроснабжения и количества отключений электроэнергии, а также снижение потерь электроэнергии», — отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.