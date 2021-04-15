«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы рассказали, что до сих пор не могут восстановить дома

Всем пострадавшим от ЧП пообещали выплаты в размере от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от полученного ущерба. Областные власти говорили, что из бюджета для этого выделили более 60 млн рублей.