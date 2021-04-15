«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы рассказали, что до сих пор не могут восстановить дома

После взрывов боеприпасов в Скопинском районе прошло почти полгода. Взрывы прогремели 7 октября 2020 года на военной базе в поселке Шелемишево. В результате происшествия один человек погиб, десятки остались без жилья, сотни пострадали материально.
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об их жизни после случившегося и о том, как быстро они получили обещанную властями компенсацию.
Напомним, всем пострадавшим от ЧП пообещали выплаты в размере от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от полученного ущерба. Областные власти говорили, что из бюджета для этого выделили более 60 млн рублей. Скопинцы неохотно шли на контакт со СМИ, объясняя, что устали от пристального внимания. В итоге некоторые все же рассказали, как у них обстоят дела, взамен попросив остаться анонимами.
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