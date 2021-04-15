В Сасове зафиксировали вспышку коронавируса

За последние две недели выявляется по 12 случаев заражения. Количество заболевших не снижается уже на протяжении нескольких недель:

Руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Сасовского района Наталья Журавлева сообщила, что в Сасове заболеваемость выросла в шесть раз по сравнению с январем прошлого и текущего года. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Отмечается, что за последние две недели выявляется по 12 случаев заражения.

Главный врач Сасовского ММЦ Юлия Колчева рассказала, что количество заболевших не снижается уже на протяжении нескольких недель:

«Если в феврале-марте был период, когда ковид отступал, то апрельская ситуация вновь вызывает тревогу. Менее 38 человек в стационаре не бывает», — поделилась главврач.

С января 2021 года привили 2627 человек, из них 2044 — жители Сасова. Еще 1730 человек получили первую дозу вакцины, 1365 из них — сасовцы.

В городе также продолжаются рейды по масочному режиму.