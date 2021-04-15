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В Сасове зафиксировали вспышку коронавируса
За последние две недели выявляется по 12 случаев заражения. Количество заболевших не снижается уже на протяжении нескольких недель:

Руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Сасовского района Наталья Журавлева сообщила, что в Сасове заболеваемость выросла в шесть раз по сравнению с январем прошлого и текущего года. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что за последние две недели выявляется по 12 случаев заражения.

Главный врач Сасовского ММЦ Юлия Колчева рассказала, что количество заболевших не снижается уже на протяжении нескольких недель:

«Если в феврале-марте был период, когда ковид отступал, то апрельская ситуация вновь вызывает тревогу. Менее 38 человек в стационаре не бывает», — поделилась главврач.

С января 2021 года привили 2627 человек, из них 2044 — жители Сасова. Еще 1730 человек получили первую дозу вакцины, 1365 из них — сасовцы.

В городе также продолжаются рейды по масочному режиму.