В Рыбном почти год искали мужчину, обокравшего подсобку «Магнита»

Подозреваемого удалось задержать только в конце года, в отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК. Мужчину признали виновным.

В Рыбновском районе почти год искали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в феврале 2020 года местный житель пришел в «Магнит» и увидел, что дверь в подсобку открыта. Он зашел туда, забрал лежащий на столе телефон одного из кассиров и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать только в конце года, в отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года.