В Рязанской области летом откроют 48 пляжей
Семь пляжей организуют на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям. Там планируют организовать контроль за отдыхом детей.
Летом в Рязанской области откроют 48 пляжей для купания. Об этом пишут «
Она рассказала, что семь пляжей организуют на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям. Там планируют организовать контроль за отдыхом детей.
На всех пляжах проведут освидетельствование в соответствии с приказом МЧС России
До начала купального сезона специалисты ГУ МЧС проведут занятия в школьных и дошкольных учреждениях, а также проведут дополнительные занятия с воспитанниками детских лагерей.