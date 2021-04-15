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В Рязанской области летом откроют 48 пляжей
Семь пляжей организуют на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям. Там планируют организовать контроль за отдыхом детей.

Летом в Рязанской области откроют 48 пляжей для купания. Об этом пишут «Рязанские ведомости» со ссылкой на главного специалиста группы безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС области Светлану Чухову.

Она рассказала, что семь пляжей организуют на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям. Там планируют организовать контроль за отдыхом детей.

На всех пляжах проведут освидетельствование в соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 года №732, который включает широкий перечень требований к безопасному отдыху на водных объектах.

До начала купального сезона специалисты ГУ МЧС проведут занятия в школьных и дошкольных учреждениях, а также проведут дополнительные занятия с воспитанниками детских лагерей.