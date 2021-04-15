В Рязани задержали 31-летнего рецидивиста
С мужчиной уже проводили профилактические беседы и даже привлекали к ответственности через суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани задержали 31-летнего мужчину, который неоднократно воровал продукты в супермаркетах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что с рецидивистом уже проводили профилактические беседы и даже привлекали к ответственности через суд. Но он снова украл товар.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.