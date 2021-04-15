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В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
По словам ученых, технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом. Ученые отметили, что из-за отсутствия рациональных вариантов побочные продукты подготовки природного газа — стабильные газовые конденсаты (СГК) — смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки.

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) научились производить высококачественный автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 из побочных продуктов газодобычи. Результаты опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

По словам ученых, технология отличается простотой и позволит добывающим предприятиям нефтегазовой отрасли перейти на самообеспечение топливом.

Ученые отметили, что из-за отсутствия рациональных вариантов побочные продукты подготовки природного газа — стабильные газовые конденсаты (СГК) — смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки.

Но специалисты ТПУ отметили, что эти продукты являются ценным углеводородным сырьем.

Более эффективным способом их использования назвали переработку в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.

Исследования химиков показали, что переработка на цеолите позволяет фактически получить бензин АИ-80 в одну технологическую стадию. Также ученые предложили рецептуры смешения товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 на основе продуктов переработки СГК.

Технология позволит добывающим предприятиями производить топливо для своих нужд и обеспечивать им определенную территорию.

Ученые уверены, что доставка топлива повысит стоимость продукции на удаленные предприятия и для многих регионов окажется актуальной возможность перейти к автономности.

Следующий этап работы — создание математической модели для точного прогнозирования состава и характеристик получаемых продуктов, сообщили ученые.