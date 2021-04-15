В Путятине проведут благотворительную акцию помощи пятимесячному Кириллу Петрову

Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. У него диагностировали спинально-мышечную атрофию 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать.

В Путятине проведут благотворительную акцию помощи пятимесячному Кириллу Петрову. Об этом РЗН. инфо сообщили организаторы.

Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. У него диагностировали спинально-мышечную атрофию 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать.

Для лечения ребенку нужен зарубежный препарат «Золгенсма». В Книгу рекордов Гиннеса этот препарат попал как самый дорогой в мире. На лечение нужно собрать чуть больше 169 миллионов.

Акция пройдет в Путятине на центральной площади с 23 по 27 апреля, а 28 апреля — у рынка. Люди смогут пожертвовать деньги на лечение ребенка.

Ранее аналогичную акцию провели в Шацке, откуда родом родители ребенка.