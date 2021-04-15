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В Михайлове пьяный мотоциклист вылетел с дороги
ДТП произошло примерно 00:50 в Михайлове вблизи дома №75 по улице Пролетарской 27-летний местный житель на мотоцикле «GX-R» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Транспортное средство перевернулось.

В среду, 14 апреля, в Михайлове опрокинулся мотоцикл. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно 00:50 в Михайлове вблизи дома №75 по улице Пролетарской 27-летний местный житель на мотоцикле «GX-R» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Транспортное средство перевернулось.

Водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Выяснилось, что водитель был пьян. Степень опьянения составила 0,794 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень. Также мужчина ехал на мотоцикле, который не был зарегистрирован и застрахован, водитель передвигался без шлема. Также выяснилось, что мужчина не имеет категории на управление мототранспортом.

В отношении мужчины составили административные материалы. Ему грозят крупные штрафы.