В Клепиковском районе грузовик вылетел в кювет

ДТП произошло в Клепиковском районе на 25-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. Водитель не справился с управлением и на повороте между деревнями Малиновка и Рябиновка машина вылетела в кювет.