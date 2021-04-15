В Клепиковском районе грузовик вылетел в кювет
ДТП произошло в Клепиковском районе на 25-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. Водитель не справился с управлением и на повороте между деревнями Малиновка и Рябиновка машина вылетела в кювет.
В среду, 14 апреля, в Клепиковском районе грузовик вылетел в кювет. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло в Клепиковском районе на 25-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань.
В полиции рассказали, что водитель не справился с управлением и на повороте между деревнями Малиновка и Рябиновка машина вылетела в кювет. 38-летний водитель получил травмы, с которыми обращался в больницу.
Проводится проверка.