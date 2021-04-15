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Троих пожарных наградили орденами Мужества за тушение «Невской мануфактуры», одного посмертно
Владимир Путин наградил орденами Мужества троих пожарных, участвовавших в тушении «Невской мануфактуры». Указ президента опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин наградил орденами Мужества троих пожарных, участвовавших в тушении «Невской мануфактуры». Указ президента опубликовали на сайте Кремля.

Орден получат лейтенант внутренней службы Антон Соколов и прапорщик внутренней службы Борис Старковский. Они пострадали во время пожара, произошедшего 12 апреля. Один из спасателей удостоился награды посмертно — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий.

Кроме того, награду посмертно присвоили лейтенанту Константину Старцеву, погибшему при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.