Стало известно о смерти еще троих рязанцев с коронавирусом

Общее число заражений достигло 27 073. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 48 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 073. За сутки вылечились 74 пациентов, всего 25 294. Умерли 3 человека, всего 413.

В России за сутки выявили 8 944 случая заражения, всего 4 675 153. За сутки выздоровели 10 225 пациентов, всего 4 301 448. Скончались 398 человек, всего 104 398.