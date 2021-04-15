Семья с пятью детьми осталась без дома из-за пожара в Михайловском районе

В среду, 14 апреля, на окраине села Печерниковские Выселки Михайловского района произошел пожар. Предварительная причина — пал сухой травы.

В среду, 14 апреля, на окраине села Печерниковские Выселки Михайловского района произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 15:05, пишет издательство «Пресса».

Огонь уничтожил дом, в котором жила семья с пятью детьми. Никто из людей не пострадал, погорельцев временно приютили родственники.

Предварительная причина пожара — пал сухой травы.