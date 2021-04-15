США ввели новые санкции против России

Ограничительные меры вводят против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций. США запрещают приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня 2021 года.

США ввели новые санкции против России. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Ограничительные меры вводят против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций. Власти ввели санкции против шести российских технологических компаний «за злонамеренные действия в киберпространстве».

США запрещают приобретать новые российские облигации, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином после 14 июня 2021 года.

Также США вышлют из страны 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.