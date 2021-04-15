Рязанцы потребовали срочно отключить отопление в школах

Авторами обращения стали родители учеников школ в Приокском. Они отметили, что при дневной температуре в +20 градусов в классах стоит духота, из-за которой детям плохо.

Рязанцы потребовали отключить отопление в школах. Об этом они написали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Авторами обращения стали родители учеников школ в Приокском. Они отметили, что при дневной температуре в +20 градусов в классах стоит духота, из-за которой детям плохо.

«Администрация школы ничего сделать не может, так как у них нет технической возможности перекрыть отопление», — отметили рязанцы. Они потребовали у мэрии «срочно отключить отопление» в учебных заведениях. «Или на период отопления закройте школы, потому что учиться в таких условиях нереально!» — предложили они альтернативу.

«Все же прекрасно понимают, зачем сейчас идет перетоп. Чтобы освоить максимальное количество топлива и получить квоты на следующий год. Это все прекрасно, но хватить детей мучить!» — призвали родители.

Жители Горрощи также пожаловались на духоту в школьных классах, а также на то, что детям не разрешают открывать окна в кабинетах.

Ранее в мэрии объяснили, почему в Рязани не отключают отопление.