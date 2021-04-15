«Роснефть» провела пресс-конференцию, посвященную программе сохранения биоразнообразия

Представители компании на мероприятии рассказали, что в этом году «Роснефть» продолжит реализацию программы сохранения биологического разнообразия арктических экосистем. Сейчас на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа работает первая в году экспедиция Арктического научного центра «Роснефти» и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук.

В Москве прошла пресс-конференция «Роснефти», посвященная программе сохранения биоразнообразия.

Представители компании на мероприятии рассказали, что в этом году «Роснефть» продолжит реализацию программы сохранения биологического разнообразия арктических экосистем.

Сейчас на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа работает первая в году экспедиция Арктического научного центра «Роснефти» и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук.

Ученые изучают поведение белого медведя в период выхода самок из родовых берлог.

Исследования продолжатся во время еще одной экспедиции в безледовый период. Она запланирована на август-сентябрь текущего года на мысе Желания архипелага Новая Земля.

Специалисты «Роснефти» изучают популяцию белого медведя. На пресс-конференции представили новый экологический атлас «Виды — биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», который описывает более 60 представителей флоры и фауны северных широт, а также дает оценку биоразнообразия на лицензионных участках «Роснефти».

Атлас подготовили совместно с биоразнообразия на лицензионных участках «Роснефти». Он стал продолжением масштабной работы по обобщению и систематизации данных, которые удалось получить за многолетние экологические исследования компании в акваториях морей России.

Также на пресс-конференции рассказали еще об одном свежем научном труде — «Экологический атлас. Баренцево море». В нем содержится более 55 тематических карт-схем акватории и прибрежной зоны, множество графиков, схем, сводных таблиц и художественных иллюстраций. Цифровые версии атласов доступны для широкой аудитории читателей на официальном сайте компании.

На встрече с прессой также подвели итоги арктических экспедиций по изучению популяции белой чайки и дикого северного оленя. Поездки организовала «Роснефть» совместно с учеными ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» и Сибирского федерального университета (СФУ).

Орнитологи изучали места гнездования и численность белой чайки — самого редкого, малочисленного и малоизученного вида арктических птиц — на островах Седова и Визе в северо-восточной части Карского моря. Для исследований использовали фотоловушки и GPS-трекеры. С их помощью в России впервые получили данные высокого разрешения о перемещении чаек.

Исследования северного оленя прошли недалеко от путей миграции и мест зимовки оленей таймыро-эвенкийской популяции — в окрестностях озер Ессей и Еромо. Комплексный мониторинг животных с помощью фото и видеосъемки, беспилотников и спутниковой съемки, считается самым масштабным за всю историю проекта, который стартовал в 2014 году.

Ученые смогут сделать вывод об общем состоянии экосистемы, оценить влияние потепления климата и антропогенных загрязнений на природу Заполярья. «Роснефть» учитывает данные, полученные при экспедициях, при планировании хозяйственной деятельности и разрабатывает новые инновационные решения для ведения социально-ответственного бизнеса.