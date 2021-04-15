После пожара в частном доме на Урале нашли тела пяти детей

Сообщение о пожаре на улице Рябиновой в деревне Бызова Горноуральского городского округа поступило в 1:45. До приезда спасателей эвакуировались четыре человека, из них двоих детей госпитализировали с ожогами.

В Свердловской области после пожара в частном доме нашли тела четырех детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Рябиновой в деревне Бызова Горноуральского городского округа поступило в 1:45. До приезда спасателей эвакуировались четыре человека, из них двоих детей госпитализировали с ожогами.

Пожар локализовали в 2:20 на площади 100 кв.м. Открытое горение ликвидировали в 3:01. На месте нашли четырех погибших детей. Тело еще одного нашли под завалами.

Отмечается, что семья была на учете социальной службы. Всего в семье семь детей. Из них погибли девочка 2013 года рождения, мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 года рождения. Двух детей — девочку 2017 и 2021 года рождения, близнеца погибшего — с ожогами 8 и 10 процентов тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью, передает РИА Новости . Погибшие и оставшиеся в живых дети — от разных отцов. Один из них сейчас отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Фото пресс-служб ГУ МЧС и СУ СКР по Свердловской области