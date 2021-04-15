Названы опасные для мужчин продукты

Переизбыток кофе вредит коре надпочечников, которая участвует в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве снижает синтез тестостерона, а мята не только успокаивает нервную систему, но и сексуальную составляющую.

Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал продукты, опасные для мужского здоровья. Об этом он рассказал в интервью Радио Sputnik .

Специалист заявил, что «врагами» мужского здоровья могут быть кофе, алкоголь и мята.

По его словам, переизбыток кофе вредит коре надпочечников, которая участвует в выработке тестостерона. Он также отметил, что регулярное потребление алкоголя в большом количестве снижает синтез тестостерона, а мята не только успокаивает нервную систему, но и сексуальную составляющую.

Пиво содержит фитоэстрогены — аналоги женских гормонов эстрогенов, которые тоже снижают уровень тестостерона. Это же касается продуктов с содержанием сои", — сказал врач-сексолог.

Кроме того, снизить мужскую потенцию может сладкая газировка с высоким содержанием сахара. Также на это влияет неправильный режим питания. Он посоветовал меньше есть вечером, употреблять достаточное количество белка, зелень, орехи и перепелиные яйца.