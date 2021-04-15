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Многодетная жительница Кадома осталась без света и работы из-за «активной жизненной позиции»
Александра Бутошина — блогер из Кадома и мать пятерых детей. С марта 2020 года она стала выкладывать на YouTube ролики, в которых говорила о «беспределе властей». Женщина считает, что чиновники решили «надавить на нее со всех сторон, чтобы она замолчала».

Александра Бутошина — блогер из Кадома и мать пятерых детей. С марта 2020 года она стала выкладывать на YouTube ролики, в которых говорила о «беспределе властей». Женщина считает, что чиновники решили «надавить на нее со всех сторон, чтобы она замолчала». Свою историю Бутошина рассказала «7×7».

По ее словам, зимой в доме их семьи перекладывали печь, поэтому пришлось усиленно пользоваться электрообогревателями. Образовавшийся долг за свет в почти 13 тысяч рублей погасить сразу не смогли и решили делать это частично — сначала 4 тысячи, потом еще 7, а оставшиеся 1 800 после 10 апреля. Но еще до этой даты электрики пришли в дом отключать электричество.

«Они удивились: им раньше не приходилось „отрубать“ свет за такой ничтожный долг. Сказали, что есть семьи с долгами в 10 тысяч рублей и выше, но им никто электричество не отключает», — поделилась блогер. Она выразила мнение о том, что таким образом власти ей «мстят за активную жизненную позицию».

После огласки этой ситуацию Бутошину попросили больше не выходить на работу: с конца января она убиралась в местном кафе «Березка», делала это не официально, а по заявлению.

«На днях я планировала написать заявление о приеме на постоянную работу… Но попросили больше не приходить, потому что у меня слишком много проблем с долгами и информационным шумом. А сотрудникам кафе проблемы не нужны», — рассказала многодетная мать, добавив, что официально найти работу в Кадоме не может.

Руководитель потребительского общества, к которому относится кафе, подтвердила — Бутошину официально не трудоустраивали и не увольняли, она выполняла разовую работу, которую ей оплатили.

Блогер заявила, что «продолжит отстаивать свои права».