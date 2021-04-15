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Мэрия рассказала об уборке рязанских улиц
На улице Большой валят аварийные деревья, древесные отходы вывезут на переработку с улицы Гагарина. К побелке приступили на улицах Ленина, Радищева и Первомайском проспекте.

С 7 утра четверга, 15 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства города и подрядчики приступили к уборке рязанских улиц. Об этом рассказали в мэрии.

Так, тротуары подметают на улицах Есенина, Радищева, Ленина, Горького, Первомайском проспекте, площади Победы, а также в парке Железнодорожников, у кинотеатра «Москва», в скверах имени Маргелова, Русский чай, Молодежный. Грунтовые наносы вывозят с улицы Интернациональной.

На улице Большой валят аварийные деревья, древесные отходы вывезут на переработку с улицы Гагарина. К побелке приступили на улицах Ленина, Радищева и Первомайском проспекте.

Мусор убирают с зеленой зоны на Первомайском проспекте, в скверах имени Уткина и Маргелова, на площади Соборной, на улице Радищева, у кинотеатра «Родина», на улице Горького, в Верхнем городском парке, парке имени Павлова, а также на улицах Дзержинского, Есенина, Полевой, Соборной, Ленина, Циолковского, Гагарина, на Московском шоссе, на территории у цирка, площади Театральной, площади Победы, бульваре Есенина, парке Железнодорожников.