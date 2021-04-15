Фото: водителей массово останавливают в центре Рязани

В полиции отметили, что в Рязанской области с 19 по 28 апреля пройдут массовые проверки «тонировки» машин. «Особое внимание» уделят тем, кто уже был оштрафован за это нарушение.

В Рязани массово останавливают водителей на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы проверяют светопропускаемость стекол.

За сутки в Рязани 84 нарушения светопропускаемости стекол.

В полиции отметили, что в Рязанской области с 19 по 28 апреля пройдут массовые проверки «тонировки» машин. «Особое внимание» уделят тем, кто уже был оштрафован за это нарушение.

В сообщении добавили, что светопропускаемость стекол автомобиля должна составлять не менее 70%.

За нарушение грозит штраф.