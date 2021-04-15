Движение троллейбусов по Касимовскому шоссе временно прекратят

На это время мэрия попросила перевозчиков выпустить максимальное количество автобусов и маршруток №6, 8, 16, 17, 21, 32, 33, 34, 46, 47, 53, 65, 66, 73, 77, 85, 96, 98, 99.

В Рязани временно прекратят движение троллейбусов по Касимовскому шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Приостановят работу троллейбусов №3, 13 и 15. Ограничения связаны с переносом контактной сети на новые опоры на участке шоссе от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимуровцев. Работы в направлении центра города проведут в рамках реконструкции перекрестка.

Движение троллейбусов приостановят с 00:30 17 апреля до 3:30 19 апреля. На это время мэрия попросила перевозчиков выпустить максимальное количество автобусов и маршруток №6, 8, 16, 17, 21, 32, 33, 34, 46, 47, 53, 65, 66, 73, 77, 85, 96, 98, 99.