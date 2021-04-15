Два поселка и четыре рязанские улицы остались без холодной воды
Утром в четверг, 15 апреля, в двух поселка и на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в четверг, 15 апреля, в двух поселка и на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
На время ремонта — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:
- Мордасово;
- Качево;
- Качевские дворики, дома 2, 3, 4, 5, 6;
- улица Призаводская, дома 1, 2;
- улица Интернациональная, дом 1;
- улица Белякова, дома 4, 5, 6 (детсад №5), 30.