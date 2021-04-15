Два поселка и четыре рязанские улицы остались без холодной воды

Утром в четверг, 15 апреля, в двух поселка и на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 15 апреля, в двух поселка и на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время ремонта — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам: