В Рязанской области столкнулись «Киа» и «КамАЗ»
ДТП произошло примерно в 14:25 в Кораблинском районе на 3-м километре автодороги «Пехлец — Кораблино — Скопин». 43-летний рязанец на Kia Spectra не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении.
В среду, 14 апреля, в Кораблинском районе столкнулись Kia и «КамАЗ». Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 14:25 в Кораблинском районе на 3-м километре автодороги «Пехлец — Кораблино — Скопин». 43-летний рязанец на Kia Spectra не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении. Последним управлял 56-летний житель Кораблина.
Водитель и 35-летняя пассажирка Kia получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.