В Рязанской области столкнулись «Киа» и «КамАЗ»

ДТП произошло примерно в 14:25 в Кораблинском районе на 3-м километре автодороги «Пехлец — Кораблино — Скопин». 43-летний рязанец на Kia Spectra не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся в попутном направлении.