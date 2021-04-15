«Для меня важна энергобезопасность города». Замгубернатора высказался о споре мэрии с Ново-Рязанской ТЭЦ

Зампреда спросили, не пора ли поставить точку в непростых взаимоотношениях между «Новорязанки» и мэрией и прийти к компромиссу. Ранее мэрия через суд планировала расторгнуть договор аренды муниципального имущества с ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» как поставщиком тепла для города.

Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий высказался о споре мэрии с Ново-Рязанской ТЭЦ. Тему подняли в среду, 14 апреля, на публичном отчете министерств, которые курирует Беленецкий.

Зампреда спросили, не пора ли поставить точку в непростых взаимоотношениях между «Новорязанкой» и мэрией и прийти к компромиссу.

«Для меня в первую очередь важна энергобезопасность города. Ни с кем лично я, ни минТЭК, ни город не выясняем отношения. Вопросы обсуждаются и в ближайшее время мы найдем конструктивное решение. О передаче собственности туда или обратно речи не идет, — отметил руководитель. — Когда найдем решение, обязательно его озвучим. Я бы попросил дать нам какое-то время разобраться во всем и поставить точку и, если можно, даже не комментировать эти действия».

Ранее мэрия через суд планировала расторгнуть договор аренды муниципального имущества с ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» как поставщиком тепла для города.