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В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду
В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, но понизится по отношению к текущим показателям на 7-8 градусов. В пятницу и субботу будет +15, +16 градусов и небольшой дождь.

В центре европейской части России пообещали аномально теплую погоду. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что температура понизится с пятницы, 16 апреля.

Вильфанд рассказал, что в воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, но понизится по отношению к текущим показателям на 7-8 градусов. Специалист отметил, что в пятницу и субботу будет +15, +16 градусов и небольшой дождь.

Вильфанд добавил, что с понедельника, дневные температуры будут достигать +10,+15 градусов, также заметно понизятся ночные температуры. Несмотря на это, по словам специалиста, показатели все равно будут выше нормы.