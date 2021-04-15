В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду

В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, но понизится по отношению к текущим показателям на 7-8 градусов. В пятницу и субботу будет +15, +16 градусов и небольшой дождь.

В центре европейской части России пообещали аномально теплую погоду. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что температура понизится с пятницы, 16 апреля.

Вильфанд рассказал, что в воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, но понизится по отношению к текущим показателям на 7-8 градусов. Специалист отметил, что в пятницу и субботу будет +15, +16 градусов и небольшой дождь.

Вильфанд добавил, что с понедельника, дневные температуры будут достигать +10,+15 градусов, также заметно понизятся ночные температуры. Несмотря на это, по словам специалиста, показатели все равно будут выше нормы.