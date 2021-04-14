Житель Ряжского района попал под следствие за уклонение от армии

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, материалы передали в суд.

25-летний житель Ряжского района попал под следствие за уклонение от службы в армии. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что молодому человеку неоднократно присылали повестки, но она так и не явился в военкомат без уважительной причины.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, материалы передали в суд.