Видео: рядом с «Зельгросом» в Рязани загорелись поля

Информация появилась в четверг, 14 апреля. Очевидцы сообщили, что около дома №30 по улице Зубковой горит трава. На кадрах видно, что уже выгорела большая площадь, а недалеко от места горения травы бегают дети.