Видео: рядом с «Зельгросом» в Рязани загорелись поля
Информация появилась в четверг, 14 апреля. Очевидцы сообщили, что около дома №30 по улице Зубковой горит трава. На кадрах видно, что уже выгорела большая площадь, а недалеко от места горения травы бегают дети.
Рядом с «Зельгросом» в Рязани загорелись поля. Видео разместили очевидцы в соцсетях.
Информация появилась в четверг, 14 апреля. Очевидцы сообщили, что около дома №30 по улице Зубковой горит трава.
На кадрах видно, что уже выгорела большая площадь, а недалеко от места горения травы бегают дети.