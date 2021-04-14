В Ряжском районе сгорел дом москвича

Предварительная причина пожара — пал сухой травы. Об этом пишет издательство «Пресса».

Во вторник, 13 апреля, в деревне Александровка Ряжского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании на участке 63-летнего москвича поступил около 14:00. В тушении задействовали четыре единицы техники.

Предполагается, что сначала загорелся деревянный сарай, от него огонь перекинулся на нежилое кирпичное здание, а затем на жилой дом, у которого обрушилась кровля.

Предварительная причина пожара — пал сухой травы.