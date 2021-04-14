В Рязани задержали подозреваемого в мошенничестве иностранца

В Рязани полицейские при содействии сотрудников ФСБ задержали 58-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина находился в федеральном розыске

В Рязани полицейские при содействии сотрудников ФСБ задержали 58-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Его подозревают в мошенничестве.

Мужчина находился в федеральном розыске за совершение мошенничества в крупном размере на территории иностранного государства.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и его экстрадиции на родину.