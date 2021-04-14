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В России предложили снизить НДФЛ для части россиян
В России предложили ввести страхование утраченного заработка и снизить до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год. С такой инициативой выступил генеральный совет Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.

В России предложили ввести страхование утраченного заработка и снизить до 6% НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 2,4 миллиона рублей в год. С такой инициативой выступил генеральный совет Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.

В проекте постановления объединения говорится, что при проведении переговоров с Правительством руководству Федерации и профсоюзам необходимо настаивать на совершенствовании социально-экономической политики страны. В частности, речь идет о включении в нее поэтапного повышения соотношения минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты до 50%.

В число мероприятий также входят введение страхования утраченного заработка при потере работы, применение режима неполного рабочего времени, простоя и других случаев; поэтапное снижение налога на доходы физлиц до 6% для работников с зарплатой меньше 2,4 миллиона рублей в год. Для работников на больничном налогообложение на доходы физических лиц с пособия предлагается отменить.