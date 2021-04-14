В МВД не подтвердили введение нового штрафа за резину не по сезону
В ведомстве сообщили, что проект постановления еще находится в стадии разработки, поэтому говорить о введении нового штрафа с 1 июня преждевременно.
В МВД не подтвердили введение нового штрафа за резину не по сезону. Об этом
В ведомстве сообщили, что проект постановления еще находится в стадии разработки, поэтому говорить о введении нового штрафа с 1 июня преждевременно.
Ранее появилась информация о том, что с 1 июня 2021 года водителей будут штрафовать за использование зимних покрышек летом и наоборот. Размер штрафа мог составить до 500 рублей. Проект постановления опубликовали осенью 2020 года.