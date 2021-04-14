В Лесопарке появится понтон для трехпалубных кораблей

В Лесопарке появится понтон для трехпалубных кораблей. Об этом во время публичного отчета в среду, 14 апреля, заявил министр транспорта Вадим Решетник.

В Лесопарке появится понтон для трехпалубных кораблей. Об этом во время публичного отчета в среду, 14 апреля, заявил министр транспорта Вадим Решетник.

По его словам, власти намерены «развивать причальную стенку» в Лесопарке.

«Договоренность с инвесторами о строительстве полноценного понтона уже имеется. Мы сможем увидеть в Рязани трехпалубные туристические корабли», — отметил чиновник.