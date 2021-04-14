В четверг в Рязанской области потеплеет до +23 градусов
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 15 апреля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов; днем +18, +23 градуса.