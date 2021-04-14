Следователи выяснили, чей труп обнаружили на берегу Прони

Напомним, тело мужчины обнаружили в Новомичуринске на берегу реки Прони во вторник, 13 апреля.

Следователи выяснили, чей труп обнаружили на берегу Прони. Об этом в среду, 14 апреля, РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Погибшим оказался житель Рязани 1977 года рождения, который в 2019 году переехал в областной центр из Новомичуринска.

Напомним, тело мужчины обнаружили в Новомичуринске на берегу реки Прони во вторник, 13 апреля.