Рязанских полицейских проверили на готовность к переходу на летнюю форму
Основное внимание уделили полицейским, которые непосредственно работают с населением и несут службу на улице.
Руководство регионального УМВД проверило готовность сотрудников к переходу на летнюю форму одежды. Некоторые подразделения лично посетили врио замначальника управления Дмитрий Григорьев и начальник управления по работе с личным составом Вадим Черемисин.
Они проверили внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений, жетонов и нагрудных знаков, строевую выучку полицейских, знания нормативно-правовой базы, регламентирующей служебную деятельность. «Сотрудники полиции уверенно подтвердили свои знания и надлежащий внешний вид», — рассказали в пресс-службу УМВД.
Основное внимание уделили полицейским, которые непосредственно работают с населением и несут службу на улице.