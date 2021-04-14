Рязанская группа Feelin’s отметит 20-летие

На сцену выйдут солисты степ-шоу России Vortex (г. Москва) Тимофей Тимофеев и Виктор Шустов, московский саксофонист Михаил Акимов, певица Элла Хрусталёва и вокальный квартет «Мама Jazz»

Рязанская группа Feelin’s отметит 20-летие творческой деятельности. Концерт пройдет 21 апреля, в среду, в МКЦ. На сцену выйдут солисты степ-шоу России Vortex (г. Москва) Тимофей Тимофеев и Виктор Шустов, московский саксофонист Михаил Акимов, певица Элла Хрусталёва и вокальный квартет «Мама Jazz».

В разные годы группа Feelin’s выступала с известными музыкантами, среди которых народные артисты России Игорь Бутман, Алексей Кузнецов, а также музыканты из США и Европы.

Как говорят участники коллектива: «Feelin's — это не просто группа, это культурно-просветительcкая работа с детьми, концерты в лагерях, школах, университетах, проект „Журавли“ в Окском государственном биосферном заповеднике».