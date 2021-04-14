Рязанку с травмой позвоночника за час доставили в Москву на вертолете

В среду, 14 апреля, двоих жителей Рязанской области госпитализировали с помощью вертолета центра медицины катастроф. Об этом рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин.

В среду, 14 апреля, двоих жителей Рязанской области госпитализировали с помощью вертолета центра медицины катастроф. Об этом рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин.

Рано утром в больницу доставили 21-летнюю девушку с тяжелой травмой позвоночника. После интенсивной терапии, диагностики и консультации главного нейрохирурга России и главного нейрохирурга Москвы пациентку решили перевезти в столичный НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За 1 час 15 минут девушку доставили на аэродром Астафьево и оттуда в НИИ.

Кроме того, санитарная эвакуация потребовалась 48-летнему мужчине из Шилова. Вертолет доставил его в ОКБ с острым панкреатитом. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.