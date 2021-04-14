Рязанец попался на краже продуктов из магазина
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Рязанец попался на краже продуктов из магазина. Об этом
В полицию обратились представители одного из супермаркетов на улице Крупской и рассказали, что из торгового зала украли продукты.
Оперативники задержали 40-летнего рязанца. Оказалось, что ранее он уже был привлечен к административной ответственности за кражу продуктов. Несмотря на предупреждение, мужчина продолжал вести асоциальный образ жизни и противоправную деятельность.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.