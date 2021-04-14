Рязанцы пожаловались на работу автобуса №13

Очевидцы рассказали, что автобус маршрута №13 на остановке на Михайловском шоссе утром пришлось ждать 40 минут.

Рязанцы пожаловались на работу автобуса №13. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Информация появилась во вторник, 13 апреля. Очевидцы рассказали, что автобус маршрута №13 на остановке на Михайловском шоссе утром пришлось ждать 40 минут. Пассажиры также отметили, что уже в начале своего пути автобус переполнен. На опубликованных кадрах видно, что в салоне заняты все сидячие места, а в проходе толпятся люди.

«Боюсь представить, что будет в час пик», — прокомментировала автор снимка.