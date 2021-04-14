Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом
В среду, 14 апреля, до 16:00 холодную воду отключат на улице Полевой, в домах с 1 по 27 и с 2 по 42 (частный сектор).
До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
— поселок Мордасово — все дома (частный сектор);
— поселок Качево — все дома (частный сектор);
— микрорайон Качевские Дворики, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6;
— улица Вознесенская, дом №10;
— улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 26/6, 24/5, 35, 40, 42;
— улица Затинная, дома №№ 30, 30 корпус 1, 32, 36, 38 корпус 1, 34-а (детский сад №119);
— улица Фурманова, дом №60/27;
— улица Грибоедова, дом №42 (ЦТП);
— улица Затинная, дом №30 (котельная).
В поселке Солотча до 13:00 будет снижена подача холодной воды на улицах Владимирской, Казанской, Дунай.
Причина отключения воды — аварийно-ремонтный работы.