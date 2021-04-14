Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду в связи с аварийно-ремонтными работами.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом пишет сайт Водоканала.

В среду, 14 апреля, до 16:00 холодную воду отключат на улице Полевой, в домах с 1 по 27 и с 2 по 42 (частный сектор).

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— поселок Мордасово — все дома (частный сектор);

— поселок Качево — все дома (частный сектор);

— микрорайон Качевские Дворики, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6;

— улица Вознесенская, дом №10;

— улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 26/6, 24/5, 35, 40, 42;

— улица Затинная, дома №№ 30, 30 корпус 1, 32, 36, 38 корпус 1, 34-а (детский сад №119);

— улица Фурманова, дом №60/27;

— улица Грибоедова, дом №42 (ЦТП);

— улица Затинная, дом №30 (котельная).

В поселке Солотча до 13:00 будет снижена подача холодной воды на улицах Владимирской, Казанской, Дунай.

Причина отключения воды — аварийно-ремонтный работы.