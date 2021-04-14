Рязанцам рассказали о планах по формированию комфортной городской среды

В среду, 14 апреля, в «Точке кипения» прошел второй публичный отчет рязанских зампредов. В этот раз на вопросы жителей отвечал Евгений Беленецкий и министры, курирующие строительную отрасль, дорожную, ЖКХ.

В среду, 14 апреля, в «Точке кипения» прошел второй публичный отчет рязанских зампредов. В этот раз на вопросы жителей отвечал Евгений Беленецкий и министры, курирующие строительную отрасль, дорожную, ЖКХ.

На встрече министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов, говоря о комфортной городской среде, отметил, что в рамках профильного федерального проекта в 2020 году было комплексно благоустроено 29 общественных территорий, 20 дворов в Рязани, Рыбном, Шилово, Новомичуринске, Сасово. Общий объем финансирования составил более 460 млн. рублей. В 2021 году планируется благоустроить порядка 40 общественных и дворовых пространств. В частности, в рамках работы с системой обращения с ТКО региональный оператор закупит дополнительные мусорные контейнеры.

Андрей Устинов добавил, что в этом году реализуют проект «Березовый парк» в Кораблино, который стал победителем всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и удостоился премии в 50 млн. рублей.

По поручению губернатора Николая Любимова на благоустройство рязанских дворов в 2021 году дополнительно выделено 100 млн. рублей из областного бюджета. Перечень конкретных дворов, нуждающихся в ремонте, будет определен по итогам голосования жителей, которое стартует на специально созданной электронной платформе 26 апреля.