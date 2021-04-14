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Россиянам рассказали о погоде предстоящим летом
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил предварительный прогноз погоды на предстоящее лето. Температура воздуха будет около или немного выше климатической нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков.

Россиянам рассказали о погоде предстоящим летом. Об этом пишет «Российская газета».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил предварительный прогноз погоды на предстоящее лето.

По его словам, почти на всей территории России, и особенно в европейской части, температура воздуха будет около или немного выше климатической нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков.

Вильфанд напомнил, что точность долгосрочных прогнозов уступает краткосрочным. Предварительный прогноз обычно оправдывается на 70 процентов.