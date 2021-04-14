Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Для получения персональных данных интернет-мошенники придумали схему обмана с использованием подарочных карт «Магнита».

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА новости.

Для получения персональных данных интернет-мошенники придумали схему обмана с использованием подарочных карт «Магнита».

Потенциальным жертвам предлагается поучаствовать в розыгрыше «Подарок на 30-летие компании «Магнит». Участникам дается три попытки, причем две из них всегда неудачные, а третья ведет «к выигрышу» подарочной карты на 10 тысяч рублей. Для получения выигрыша надо рассказать про акцию пяти друзьям в Facebook или 20 в WhatsApp за восемь минут.

В «Магните» рассказали, что мошенники часто пользуются брендом ритейлера, а все акции указаны только на официальном сайте компании.