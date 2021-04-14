Работники муниципальных предприятий вышли на уборку улицы Новоселов

В среду, 14 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства и других муниципальных предприятий вышли на уборку улицы Новоселов. Более 40 человек приступили к уборке грунтовых наносов.

Работники муниципальных предприятий вышли на уборку улицы Новоселов. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

В среду, 14 апреля, сотрудники Дирекции благоустройства и других муниципальных предприятий вышли на уборку улицы Новоселов. Более 40 человек приступили к уборке грунтовых наносов.

Работы проводились на протяжении всей улицы — от сквера Дубовая роща до пересечения с улицей Тимуровцев. В работе задействовали специализированную технику МБУ «Дирекции благоустройства города»: тракторы-щетки и самосвалы.

В дирекции отметили, что работы по уборке улицы Новоселов проводятся ежедневно — собирается случайный мусор, очищаются несанкционированные рекламные объявления, в скверах очищаются от мусора урны и подметаются дорожки.