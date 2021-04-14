Среди клиентов Почты России увеличилось число лотерейных миллионеров

Клиенты Почты России в первом квартале 2021 года выиграли 1,668 млрд рублей в государственные лотереи, распространяемые под брендом «Столото». Общее количество выигрышных билетов за указанный период составило почти 11 млн.

Клиенты Почты России в первом квартале 2021 года выиграли 1,668 млрд рублей в государственные лотереи, распространяемые под брендом «Столото». Общее количество выигрышных билетов за указанный период составило почти 11 млн.

Среди клиентов Почты России за первый квартал появилось 217 миллионеров, против 78 за аналогичный период 2020 года.

Список самых удачливых регионов возглавила Москва — здесь появились 17 лотерейных миллионеров. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (16 миллионеров), Московская и Свердловская области (10 и 9 миллионеров), Краснодарский край (8 миллионеров).

Больше всего в 2021 году на почте повезло жителю Тамбовской области: он выиграл три млн рублей в государственной лотерее «6 из 36».

Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу рязанцам. За 2020 год два рязанца стали миллионерами, а трое выиграли загородные дома.

«Для многих россиян — поклонников государственных лотерей — традиция покупать типографские билеты связана именно с почтовыми отделениями. За прошлый год 34 млн купленных на почте лотерейных билетов стали выигрышными и принесли своим обладателям более пяти млрд рублей. Уверены, что этот год станет еще более удачным для клиентов Почты России», — сказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт, а проводятся они под надзором ФНС. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет России на конец 2020 года составил почти 15 млрд рублей. Общие отчисления и сборы от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд рублей. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более одного млн рублей, превысило шесть тысяч. В среднем каждую неделю в нашей стране появляются около 20 новых лотерейных миллионеров.

Почта России — один из крупнейших партнеров «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.