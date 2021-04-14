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Назван виновник пожара в Шацком районе, где сгорели 15 зданий
«Мы еле успели выскочить… Сгорело все: дом-пятистенок с мебелью, бытовой техникой, навесы, сараи, теплица, летняя кухня, две мастерских… Все, что нажили за 20 лет в Марьине», — рассказала одна из местных жительниц.

Пожар в деревне Марьино Шацкого района, в котором 13 апреля сгорели 15 зданий, начался из-за непотушенной сигареты. Об этом пишет издательство «Пресса».

«Человек, сделавший это, найден и не отрицает своей вины, — говорится в сообщении. — Он своими силами пытался затушить огонь, но стихия оказалась в тысячу раз сильнее».

Из-за ветра быстро разгорелась трава, а от нее и постройки — дачные дома и сараи.

«Мы еле успели выскочить… Сгорело все: дом-пятистенок с мебелью, бытовой техникой, навесы, сараи, теплица, летняя кухня, две мастерских… Все, что нажили за 20 лет в Марьине», — рассказала одна из местных жительниц.

Никто из людей не пострадал, масштаб ущерба уточняется. Прокуратура и следком начали проверки.