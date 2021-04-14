На рязанском рынке нашли поддельную обувь

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное расследование.

На рязанском рынке нашли поддельную обувь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 13 апреля, на центральном рынке Рязани сотрудники полиции обнаружили у индивидуального предпринимателя 358 единиц контрафактной обуви. На обувь были нанесены товарные знаки известных брендов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное расследование по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере трехкратной стоимости товара с его конфискацией.