На Московском шоссе «Приора» сбила пожилого велосипедиста
Авария произошла во вторник, 13 апреля, около 12:50 на Московском шоссе напротив ТРЦ «Барс». 29-летний водитель Lada Priora, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, на перекрестке сбил 64-летнего велосипедиста.
На Московском шоссе «Приора» сбила пожилого велосипедиста. Об этом
Авария произошла во вторник, 13 апреля, около 12:50 на Московском шоссе напротив ТРЦ «Барс». 29-летний водитель Lada Priora, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, на перекрестке сбил 64-летнего велосипедиста.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему оказана медицинская помощь.