На Московском шоссе «Приора» сбила пожилого велосипедиста

Авария произошла во вторник, 13 апреля, около 12:50 на Московском шоссе напротив ТРЦ «Барс». 29-летний водитель Lada Priora, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, на перекрестке сбил 64-летнего велосипедиста.